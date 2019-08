Tir invade un cantiere in autostrada | morti due operai a Borgo Panigale

Incidente A14 - Tir invade cantiere : morti due operai a Borgo Panigale - avevano 38 e 45 anni : Incidente mortale sull'A14 all'altezza di Bologna-Borgo Panigale: un tir ha invaso un cantiere e investito due operai che sono morti sul colpo. Fermato, il conducente è indagato per omicidio colposo. Le vittime lavoravano per una ditta che lavora in appalto per Autostrade: avevano 38 e 45 anni.Continua a leggere