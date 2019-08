Seria A | Serie B e Champions League | da Sky a Dazn | ecco dove vedere le partite e quanto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2019) Riparte il 24 agosto la nuova stagione diA e anche quest’anno appassionati e tifosi per seguire i loro club dovranno dividersi tra satellite o digitale terrestre e streaming. Rimane infatti la divisione tra Sky eper la trasmissione delle gare di campionato: come lo scorso anno settesaranno visibili su Sky, sia sul satellite che sul digitale terrestre e tre su. In particolare la piattaforma streamingtrasmetterà le gare del sabato alle 20 e 45, della domenica alle 12 e 30 e un match delle 15 di domenica. Sky invece trasmetterà le gare delle 15 e delle 18 del sabato, due gare delle 15 di domenica, la gara delle 18 e delle 20 e 45 della domenica e il posticipo delle 20 e 45 del lunedì (divisione che però non vale nelle prime due giornate di campionato, che si giocano in orari diversi). Le settedi Sky inoltre saranno visibili anche su TimVision ...

