Roberta Martucci uccisa per un segreto | c’è chi dopo 20 anni non vuole la fiaccolata

Caso Roberta Martucci - a 20 anni dalla scomparsa una fiaccolata per non dimenticare : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul Caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del Caso: ...