Il Play Store tutto bianco | in Material Theme | è tornato | ecco come averlo

Google Play Store continua ad ospitare centinaia di app pericolose : Nel mese di giugno più di 205 applicazioni Android malevoli sono state scaricate 32 milioni di volte: ancora una volta, le problematiche legate alla sicurezza del Google Play store non sembrano diminuire. L'articolo Google Play store continua ad ospitare centinaia di app pericolose proviene da TuttoAndroid.

Google testa un altro servizio per il Play Store : ecco come funziona Play Pass : Google sta testando il nuovo servizio di abbonamento Play Pass che permette di accedere a centinaia di giochi e app senza pubblicità o costi aggiuntivi. L'articolo Google testa un altro servizio per il Play Store: ecco come funziona Play Pass proviene da TuttoAndroid.

Gears POP! : al via i pre-order su Google Play e Apple Store : Gears POP! è il titolo pensato per dispositivi mobile iOS e Android annunciato nel corso dell'E3 2018. Si tratta di un gioco nato dalla collaborazione tra Funko POP e Microsoft ispirato, ovviamente, alla famosa saga di Gears of War.Gears POP! è stato protagonista anche all'E3 di quest'anno con un nuovo trailer e, ora, il marketing manager di Microsoft, Aaron Greenberg, ha comunicato attraverso Twitter che sono disponibili i pre order su Google ...

Sul Play Store ci attende un dolce lunedì : più di 70 offerte su app e giochi Android : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 70 app e giochi (di cui 25 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate? L'articolo Sul Play Store ci attende un dolce lunedì: più di 70 offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store riceve altri elementi del Material Theme e prepara la riproduzione automatica dei video : Google continua a lavorare sul Material Theme e altre funzionalità del Play Store come la riproduzione automatica dei video e le misure di sicurezza Play Protect che sta introducendo descrizioni più dettagliate per le misure di sicurezza relative alla rimozione di app che Google considera non sicure. L'articolo Il Play Store riceve altri elementi del Material Theme e prepara la riproduzione automatica dei video proviene da TuttoAndroid.

DOOM e DOOM II arrivano ufficialmente su Google Play Store : Bathesda rilascia ufficialmente DOOM e DOOM II sul Google Play Store in occasione del 25° anniversario del primo titolo. L'articolo DOOM e DOOM II arrivano ufficialmente su Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Il pomeriggio sul Play Store è ricco di sorprese: per tutto il weekend ci saranno offerte su più di 30 app e giochi Android (di cui 15 disponibili gratis) L'articolo Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Google prepara la possibilità di recensire un’applicazione senza dover andare su Play Store : Google al lavoro per portare le recensioni del Google Play Store direttamente dentro alle applicazioni: un nuovo modo per recensire un'app, alla ricerca di migliorare il sistema. L'articolo Google prepara la possibilità di recensire un’applicazione senza dover andare su Play Store proviene da TuttoAndroid.

La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare : oltre 50 app e giochi in offerta da oggi : La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 50 app e giochi (di cui 24 gratis) in promozione da oggi. Interessante, non trovate? L'articolo La settimana sul Play Store meglio non poteva iniziare: oltre 50 app e giochi in offerta da oggi proviene da TuttoAndroid.

Tinder decide di bypassare il Google Play Store per gli acquisti in-app : Pare che Tinder abbia deciso di reagire alla tassazione imposta dal Google Play Store con una mossa che potrebbe dare una scossa al mercato delle applicazioni mobile L'articolo Tinder decide di bypassare il Google Play Store per gli acquisti in-app proviene da TuttoAndroid.

Totale dietrofront sul sistema operativo Huawei : garanzia Play Store e aggiornamenti in futuro : L'avvicendarsi di notizie sul sistema operativo Huawei, in queste ore, ha ribaltato praticamente tutto sul destino di un OS proprietario del produttore cinese. Allo stesso tempo, in merito alla garanzia di aggiornamenti Android e della presenza del Play Store su tutti i nuovi smartphone in uscita giungono notizie pure confortanti. Tutto dunque volge per il meglio e il ban USA è stata solo una parentesi temporanea? Partiamo dalla questione ...

7 app per spiare eliminate sul Play Store per furto di dati sensibili - ecco quali : Ben 7 app per spiare presenti sul Play Store sono state appena cancellate dal catalogo dello Store di Mountain View. Incriminata la natura stessa degli strumenti, pensati per rubare preziosi dati e informazioni ad ignare vittime. Procedura oltre che illegale, anche eticamente non perseguibile. Inutile negarlo, le app per spiare sono ricercatissime sul Play Store ma anche su iTunes. C'è chi desidera controllare il proprio partner, chi al ...

Un’ondata di offerte sul Google Play Store : ecco le migliori su app e giochi Android : E' in arrivo un'ondata di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android che interesseranno oltre 30 titoli L'articolo Un’ondata di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

L’avviso “Non adatta ai bambini” appare per alcune app presenti nel Google Play Store : Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini, lo scorso maggio Google ha annunciato che gli sviluppatori Android devono specificare una fascia di età di utilizzo per tutte le app presenti nel Play Store. Come parte di questo impegno esiste la possibilità di contrassegnare un'applicazione come "Non adatta ai bambini" e ora queste etichette di avvertimento stanno iniziando a comparire sulla piattaforma Google Play. L'articolo ...