Temporali intensi in arrivo al Nord | venerdì 2 Agosto

Allerta Meteo Veneto : in arrivo Temporali “di forte intensità” : Proseguirà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 2 agosto, lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per la possibilità di temporali, anche di forte intensità, pressoché su tutto il Veneto: lo ha deciso il Centro Funzionale Decentrato della Regione, che ha emesso poco fa il relativo bollettino. Soprattutto per domani, infatti, si prevede tempo generalmente instabile, con spazi di sereno più significativi in pianura, nubi a prevalente ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo Temporali anche intensi : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo Temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) – Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell’ondata di caldo - in arrivo Temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) – Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttosto caldo ma con temperature massime leggermente inferiori rispetto ai giorni precedenti soprattutto in montagna. Nel corso del fine ...

Allerta Meteo Toscana : da domani piogge e Temporali di forte intensità : La Sala operativa unica della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo, con validità dalle 12 di domani, in quanto è previsto tempo perturbato su tutta l’area centrosettentrionale, con piogge e temporali generalmente di breve durata ma localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate. Si attendono condizioni in peggioramento a partire dalle prime ore di domenica 28: considerato che ...

Allerta Meteo in Alto Adige : caldo afoso e Temporali di forte intensità : Al termine dell’incontro fra gli esperti di Servizio Meteo, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco e Ufficio geologia, presso il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la protezione civile, nel primo pomeriggio di oggi (25 luglio) è stato dichiarato lo stato di Allerta (alfa – giallo) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano. Rischio di forti temporali Più che l’ondata di caldo afoso che ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : piogge e Temporali intensi in arrivo su tutta la penisola [BOLLETTINI] : Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei porterà in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi. Lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interesserà dapprima il Centro e poi il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Maltempo : Vicenza - Temporali intensi previsti fino a mercoledì : Vicenza, 8 lug. (AdnKronos) - fino alla mattinata di mercoledì 10 luglio potrebbero verificarsi temporali intensi con grandinate e forti raffiche di vento su tutto il territorio regionale. Lo segnala l'ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione del Venet