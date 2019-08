Il volto biondo della pazzia | trama e cast del thriller di Rai2

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 1 agosto 2019) Giovedì 1 agosto va in onda, in prima serata su, ilpsicologico del 2017 pensato direttamente per il mercatotv Il. Nei ruoli principalipellicola troviamo Katie Leclerc e Catherine Dyer. IlBrock ha perso sua moglie in un tragico incidente ed è rimasto solo con la figlia Harper. Si innamora di Tina, che fa d i tutto per rendere felice la vitabambina. I due decidono di sposarsi ma la suocera di Brock, Joyce, non approva il matrimonio e cerca di impedirlo, a costo di arrivare ad uccidere. IlKatie Leclerc (vista anche in The Big Bang Theory) interpreta Tina mentre c’è Catherine Dyer nelle vesti di Joyce. Mike Faiola è Brock e Pamela Mitchell ha il ruolo di Ellen. Brooke Fontana veste i panni di Harper e Aubrey Manning presta le sue fattezze a Mimi.

