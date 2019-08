Autostrade | Musumeci | ‘5 settembre via libera Cipe alla Catania-Ragusa’

Fonte : sportfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – Il 5ildarà il vianuova procedura per la realizzazione dell’autostrada-Ragusa. Ad assicurarlo al presidente della Regione siciliana Nello, che oggi a partecipato all’incontro a Palazzo Chigi, è stato il premier Giuseppe Conte. Nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica,quale erano presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il Ministro delle Infrastrutture ha dichiarato chiuso il modello concessionario precedente e la volontà di realizzare l’opera con solo denaro pubblico.“Ho ringraziato il premier per aver mantenuto l’impegno con la Sicilia e riconfermato la volontà della Regione di sostenere l’opera con i 217 milioni già programmati e con la ...

