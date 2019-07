Morto Raffaele Pisu | attore e comico dai mille volti

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 31 luglio 2019)dai. Aveva 94 anni.Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell’hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una malattia., conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Tra le sue apparizioni più recenti, quelle nelle fiction televisive Non ho l’età (2001) e Non ho l’età 2 (2002), Una vita in regalo (2003), Ma chi l’avrebbe mai detto (2007) e Marameo (2008), Don Matteo 6 (2008). Subito dopo la guerra, dove era stato partigiano e internato in un campo di concentramento in Germania,esordì sulle frequenze di Radio Bologna.in numerose commedie brillanti, il successo arrivò agli inizio degli anni sessanta con i filmati dell’Amico del Giaguaro, sul primo canale Rai con Gino Bramieri e Marisa Del Frate. Nella sua lunga carriera ha recitato in numerosi ...

