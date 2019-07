Italia’s got talent 2020 | fuori Bisio | arriva Joe Bastianich La giuria

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2019) JoeClaudio, dentro Joe. L’ex giudice di Masterchef è il volto nuovo della prossima edizione diGot. Al suo fianco, confermati, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello. Joe, imprenditore e ristoratore, già giurato di MasterChef Italia e protagonista di Top Gear Italia e On the Road, entra a far parte delshow con la sua esuberanza portando forse un pizzico di cattiveria in undall’impostazione notoriamente più ironica o buonista. “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia diGot. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. – ha dichiarato Joe– Sono certo che ne vedremo delle belle”. La new entry– inizialmente dato come possibile giudice di X ...

