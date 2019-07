Disney Tsum Tsum Festival ha una data di lancio

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019)ha finalmente unadi uscita ufficiale, con buona pace di tutti gli appassionati. Per la precisione, il Party Game con i celebriarriverà su Nintendo Switch l'8 novembre 2019.Ecco anche un trailer in italiano per vedere in azione i tanti mini-giochi:porterà per la prima volta sulla console Nintendo gli iconici peluche, permettendo ai fan di sfidare i propri amici e famigliari con tanti party game. Fino a 4 giocatori potranno divertirsi insieme - come team oppure sfidandosi - con tanti giochi comeMania, in cui si devono mirare degli UFO, o Impilatore di gelati, dove l'obiettivo è di costruire un gelato enorme aggiungendo palline su palline. Leggi altro...

