U&D | Angela nell' intervista a Witty | ' Io con Alessio non ci volevo proprio stare'

U&D - Alessio Campoli si sfoga su Angela : 'Non potevamo fare nemmeno una foto insieme' : Alessio Campoli è stato uno dei corteggiatori più amati di questa edizione del dating show Uomini e Donne. Ciò nonostante, da quando la relazione d'amore con Angela Nasti si è conclusa qualche settimana dopo la scelta, l'ex corteggiatore si trova al centro del gossip. Durante l'intervista di Raffaella Mennoia, disponibile sul portale Witty tv, Alessio ha deciso di sfogarsi sulla relazione fallimentare avuta con Angela Nasti, svelandone tutti i ...

U&D - Angela Nasti : 'Di Alessio non mi sentivo infatuata - ora sono fidanzata e innamorata folle' : Una delle quattro interviste che sono state caricate oggi su Witty Tv, è quella ad Angela Nasti. La napoletana è stata incalzata da Raffaella Mennoia sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 14 giorni dopo averlo scelto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di non aver mai realmente provato interesse per il romano, mentre oggi è perdutamente innamorata di Kevin Bonifazi. U&D: Angela dice la sua sul flirt con ...

U&D - Angela Nasti : 'Di Alessio Non mi sentivo infatuata' : Una delle quattro interviste che sono state caricate oggi su Witty Tv, è quella ad Angela Nasti. La napoletana è stata incalzata da Raffaella Mennoia sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare Alessio Campoli 14 giorni dopo averlo scelto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di non aver mai realmente provato interesse per il romano, mentre oggi è perdutamente innamorata di Kevin Bonifazi. U&D: Angela dice la sua sul flirt con ...

U&D - Angela Nasti su Alessio : 'Uscita dal programma non ci siamo trovati' : Da poco tempo è disponibile in esclusiva sul portale Witty Tv l'intervista della redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, all'ex tronista Angela Nasti. La sorella minore della più famosa Chiara, in questi ultimi mesi, sta facendo molto discutere a causa della prematura rottura con l'ex corteggiatore Alessio Campoli e per la recente storia d'amore con il calciatore Kevin Bonifazi. Angela e Alessio si sono conosciuti al'interno di Uomini e ...

U&D - la verità di Angela Nasti : 'Uscita dal programma non ci siamo trovati' : Da poco tempo è disponibile in esclusiva sul portale Witty Tv l'intervista della redattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, all'ex tronista Angela Nasti. La sorella minore della più famosa Chiara, in questi ultimi mesi, sta facendo molto discutere a causa della prematura rottura con l'ex corteggiatore Alessio Campoli e per la recente storia d'amore con il calciatore Kevin Bonifazi. Angela e Alessio si sono conosciuti al'interno di Uomini e ...

U&D spoiler - Angela Nasti a Witty Tv : 'La storia con Alessio per me non è mai iniziata' : Venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno pubblicate le interviste esclusive che hanno rilasciato i 4 protagonisti di Uomini e Donne che si sono detti addio poco tempo dopo la scelta. Se Giulia Cavaglià ha confermato che è il presunto tradimento di Manuel Galiano è il motivo della loro rottura, Angela Nasti ha ammesso che per lei la relazione con Alessio Campoli non è mai davvero iniziata. Angela e Alessio si confessano dopo la rottura È una ...

U&D : Angela Nasti - Giulia Cavaglià - Alessio e Manuel su Witty Tv il 26 luglio : Uomini e Donne e il suo staff prepareranno una puntata speciale anche durante l'estate 2019. L'appuntamento con Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano chiarirà le diverse dichiarazioni dei diretti interessati raccolte in più di un'intervista. Venerdì 26 luglio, Witty Tv manderà in onda la puntata speciale. Raffaella Mennoia anticipa l'arrivo di una puntata speciale estiva di Uomini e Donne La stessa Raffaella Mennoia, ...

U&D - la Mennoia su IG : 'Venerdì pubblicate le interviste ad Angela - Giulia e le scelte' : Nel corso della giornata di ieri, la caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, aveva annunciato che avrebbe dovuto fare una comunicazione in merito al programma che dirige. L'annuncio aveva lasciato spiazzati tutti i telespettatori. Ad ogni modo, numerose sono state le ipotesi in merito al contenuto di questo importantissimo messaggio. Proprio per questo motivo, nel momento in cui la notizia è trapelata, sul web è scoppiato il ...

U&D - la Mennoia : 'Venerdì 26 luglio su Witty Tv parleranno Giulia - Angela - Alessio e Manuel' : Raffaella Mennoia l'aveva preannunciato ieri: lunedì 22 luglio, sui profili ufficiali di Uomini e Donne, è stata pubblicata un'importante comunicazione. Tuttavia, pochi minuti fa, anche sull'account personale della redattrice romana è stato caricato un video nel quale lei stessa anticipa che venerdì 26 luglio, su Witty Tv, saranno visibili le interviste esclusive che hanno rilasciato Angela Nasti, Giulia Cavaglià, Alessio Campoli e Manuel ...

U&D - Angela Nasti posa con Bonifazi mentre la sorella Chiara conferma : 'Sono single' : Sembra che le sorelle Nasti non riescano ad essere felici nello stesso periodo: proprio quando Angela ha ritrovato l'amore, sua sorella Chiara è tornata single. Direttamente da Ibiza, dove sono in vacanza da qualche giorno, le due belle napoletane hanno usato i social network per informare i fan delle novità sentimentali che le riguardano: l'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram i primi selfie con Kevin Bonifazi, l'influencer ...

U&D : Crivellin pubblica su Instagram il numero di Angela - lei invita i fan a non chiamare : Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono una delle coppie formatesi a Uomini e Donne negli ultimi anni. I due stanno insieme da circa un anno, quando all'interno degli studi televisivi della De Filippi il bel Paolo decise di scegliere la corteggiatrice. Sui social i due sono sempre apparsi molto affiatati e complici, tra viaggi e momenti di vita quotidiana postata insieme. Di recente, i due hanno deciso di prendere casa e andare a convivere, ...

U&D - le sorelle Nasti in vacanza a Ibiza : Angela con Bonifazi - Chiara 'single' senza Ugo : L'estate delle sorelle Nasti, sembra essere iniziata all'insegna del gossip: se l'ex tronista Angela ha fatto parlare di sé prima per la rottura con Alessio Campoli e poi per la relazione con un calciatore del Torino, la fashion blogger Chiara è finita al centro dell'attenzione per una notizia opposta rispetto alla sorella. Negli ultimi giorni, infatti, si vocifera che la napoletana sia tornata single dopo quasi 2 anni: di Ugo Abbamonte, ...

U&D - Raffaella Mennoia su Angela Nasti : 'Invitata a settembre con Alessio - capiremo' : Il nuovo amore di Angela Nasti continua a far discutere: a meno di un mese dalla rottura con Alessio Campoli, infatti, la napoletana si è fidanzata con il calciatore granata Kevin Bonifazi. Ai fan di Uomini e Donne che hanno chiesto spiegazioni sul comportamento poco limpido dell'ex tronista, la redattrice Raffaella Mennoia ha fatto sapere che entrambi i protagonisti di questa storia sono stati invitati in studio a settembre per fare chiarezza ...

U&D : Luigi sottolinea le analogie tra Angela e Sara e lei replica : 'Adesso basta' : La relazione nata tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi ha scatenato la curiosità dei fan di Uomini e donne, chiamando in causa anche alcuni ex protagonisti del programma. Tra di essi, ha sorpreso l'intervento ironico di Luigi Mastroianni che ha notato i tanti punti in comune tra il percorso dell'influencer napoletana e quello di Sara Affi Fella la scorsa estate. All'epoca era stato lui la scelta della tronista, che poi però lo aveva lasciato dopo ...