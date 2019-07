Per la rassegna del Mythos Opera Festival | successo per La Traviata

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - che occasione Persa! Rassegna iridata iniziata male e finita peggio : I fantasmi sono tornati, tutti assieme e alla fine l’impressione è che fossero lì già da un po’, per logorare la mente e prosciugare di energie Margherita Panziera. E’ un quarto posto che fa male, malissimo, quello della dorsista veneta ai Mondiali di Gwangju. Arrivata in Corea come una delle carte non da medaglia ma da oro per l’ItalNuoto, forte del miglior tempo mondiale stagionale, dalle tre vittorie negli scontri ...

Campionati Europei di Mountain Bike - Teocchi e Colledani convocati Per la rassegna di Brno : I due atleti élite del Team Bianchi Countervail saranno in gara con Methanol 29 FS a Brno (Repubblica Ceca) domenica 28 luglio Ci sono anche Nadir Colledani e Chiara Teocchi del Team Bianchi Countervail fra gli azzurri impegnati ai Campionati Europei MTB 2019 iniziati ieri a Brno, in Repubblica Ceca. L’atleta friulano e la bergamasca, che debutta fra le elite nella massima rassegna continentale, saranno entrambi in gara domenica 28 ...

La Sovrintendenza rischia di far Perdere “Navigare” a Napoli : Bologna vuole la rassegna : Da signor no a signor nì Il Signor NO Luciano Garella, responsabile della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, questa volta ha superato se stesso: non ha detto no, bensì nì che è quasi la stessa cosa e apre scenari diversi e molto contraddittori nella vicenda della rassegna “Navigare” – una fiera di successo dedicata alla motonautica – che ad ottobre dovrebbe essere ospitata finalmente nel suo scenario più congeniale: il ...

Mondiali di Scherma 2019 – L’Italia chiude la rassegna con un bronzo : terzo posto Per gli azzurri del fioretto a squadre : Ancora un bronzo ai Mondiali di Scherma 2019 di Budapest: gli azzurri terzi nella prova a squadre di fioretto maschile Si chiudono nel segno del bronzo, per l’Italia, i Mondiali di Scherma 2019. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno chiuso al terzo posto la sfida a squadre di fioretto maschile, battendo nella semifinale per il bronzo la Russia, per 45-32. Nessun oro dunque per la spedizione azzurra ...

Scherma - Mondiali 2019 : Italia - una rassegna iridata troppo brutta Per essere vera. Ma non c’è un motivo particolare : Signori, è tutto vero. Nemmeno le gare a squadre, per ora, hanno fatto il miracolo. Proprio quelle gare a squadre, tra l’altro, che non avevano portato un solo oro agli ultimi Europei dove però Foconi e Di Francisca si erano guadagnati due ori nel fioretto. A una giornata dal termine del Campionato Mondiale di Budapest 2019, gli azzurri sono ottavi nel medagliere con un argento e sei bronzi. Ottavi. Quando difficilmente si usciva dalle ...

Campionati del Mondo BMX - ufficializzata la lista dei convocati azzurri Per la rassegna di Zolder : Tutto pronto per l’attesa rassegna iridata che si svolgerà dal 23 al 27 luglio a Zolder, otto gli atleti italiani convocati dal ct Lupi Per i Campionati del Mondo di BMX che si svolgeranno a Zolder dal 23 al 27 luglio, sono stati convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Tommaso Lupi , i seguenti atleti: Cassanta Leonardo – Ciclomania Racing De Vecchi Federico – ...

Camigliatello Silano (CS).Torna “Incontri Silani”- Percorsi Culturali - Rassegna di Letteratura Nazionale. Si partirà il 9 Agosto con un ricco Calendario di Eventi.Le conclusioni sono previste Per l’8 Settembre 2019. : Si svolgerà un ricco ed impegnativo Calendario che ha previsto incontri con le autrici e gli autori dei 60 titoli

Mondiali Basket 2019 – Il Team USA Perde un’altra stella - James Harden rinuncia alla rassegna iridata : Il ‘Barba’ ha deciso di rinunciare ai Mondiali in Cina, preferendo prepararsi per la nuova stagione NBA Prima Anthony Davis, adesso anche James Harden. Il Team USA perde un’altra stella in vista del Mondiale di Basket 2019, in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Zuma Press La selezione guidata da Gregg Popovich non potrà contare sul ‘Barba‘, che ha deciso di tirarsi indietro per preparare al ...

Casting Per una fiction RAI su Alberto Sordi e una rassegna teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale. Un importante fiction Sono in corso le selezioni per la ...

Nuoto – Roma pronta a presentare la sua candidatura Per la rassegna 2022 - l’entusiasmo della sindaca Raggi : Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto 2022: la soddisfazione della sindaca Raggi L’Italia è sempre più interessata al mondo dello sport: dopo la vittoria della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, adesso in tanti si stanno muovendo per ospitare nel nostro paese eventi di rilievo. Oggi, con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in Giunta, Roma ha deciso di candidarsi per ospitare gli ...

Rassegna Cinema verrà aPerta da Giudice Di Nicola e Gosciu : Roma – Apre domani sera alle ore 21 nei giardini di via Giovanni Castano a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, la Rassegna ‘R-Estate a Tor Bella – Notti di Cinema in Piazza’, una tre giorni di Cinema dal 17 al 19 luglio promossa da: Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella citta’ – Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, ...

Basket femminile - Europei Under18 : scelte le dodici azzurrine Per la rassegna continentale : Dopo la delusione della nazionale maggiore, l’Italia volge il pensiero agli Europei giovanili di Basket femminile e si comincia da quello Under18, in programma a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 6 al 14 luglio. Il Commissario Tecnico Roberto Riccardi ha scelto le dodici azzurre che prenderanno parte alla rassegna continentale. Nella scorsa edizione ad Udine l’Italia venne eliminata agli ottavi di finale dalla Germania, poi ...

Rugby a 7 - Universiadi 2019 : svelate le selezioni italiane Per la rassegna di Napoli : Dal 5 al 7 luglio, nell’ambito delle Universiadi estive che si terranno a Napoli, andranno in scena i tornei di Rugby a 7, con l’Italia che nel 2013 a Kazan raccolse con le donne la medaglia d’argento. Sono state diramate le composizioni delle due compagini azzurre che a Napoli tenteranno l’assalto al podio ed al titolo. Coach Diego Saccà ha annunciato la lista delle 12 prescelte per la manifestazione campana, poi al sito ...