Andria | agguato in piazza | ucciso tra la folla il boss Vito Capogna

Fonte : repubblica

(Di venerdì 26 luglio 2019) I killer hanno colpito alle 22 in periferia: la vittima era uno degli ultimi elementi di spicco della criminalità organizzata ancora in circolazione. Un mese fa un omicidio analogo

