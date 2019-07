Salvini:"Conte sta cercando Scilipoti?"

"Mi interessano meno di zero".Cosìha risposto a Radio Anch'io ad una domanda sulle parole pronunciate ieri dasui presunti rubli alla Lega. "Mi è sembrato strano che il premier senza che nessuno glielo avesse chiesto sia andato in Aula dicendo:se mi toglieranno la fiducia tornerò a cercare la fiducia.Come se ci fosse la necessità di cercare glidi turno per non andare a casa. Io finchè posso fare le cose sto al governo". "Se qualcuno pensa a giochetti di Palazzo ha sbagliato persona, ministro e partito".(Di giovedì 25 luglio 2019)