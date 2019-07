Mattarella: "Serve clima collaborativo"

"Il Quirinale non compie scelte politiche, quelle competono ai partiti, nel rispetto della Costituzione".Lo ha detto il Presidente,alla cerimonia del Ventaglio. Il capo dello Stato "è arbitro, che può richiamare al senso delle Istituzioni".ricorda le "forti tensioni tra forze politiche e nella maggioranza",invocando "undi fattiva collaborazione". "Saggia la scelta di dialogo con Bruxelles", evitando "uno scenario che avrebbe ipotecato il futuro", perchè "fuori dall'Ue non c'è futuro".(Di giovedì 25 luglio 2019)

Serve un gesto simbolico non ordinario e non neutrale del Quirinale. Perché il presidente della Repubblica deve interrompere il neutralismo pragmatico co...