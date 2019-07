La Leotta si concede una vacanza da single con le amiche dopo la minicrociera con Scardina

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Proseguono i gossip intorno alla giornalista Dilettae si continua a parlare della vita privata di una delle donne più amate dal pubblico maschile. Il settimanale "Chi" ha posto l'accento sul possibile nuovo partner della. Si tratta di Danieleche è un pugile professionista ed è stato fotografato in barca a Ibiza in compagnia della presentatrice facendo pensare che possa essere iniziata una nuova relazione. Dilettaha fatto altre vacanze con lee ha pubblicato delle foto su Instagram, facendo notare la felicità di passare un breve periodo di relax. I dubbi rimangono intorno alla possibilità di una relazione tra il pugile e la conduttrice. Danieleè stato protagonista di una recente intervista, dove ha posto l'accento sul rapporto con la presentatrice catanese e ha sottolineato che si tratta di un'amicizia speciale. Un'annata speciale per la ...