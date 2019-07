Uomo ha bisogno di un intervento | la lista d’attesa è troppo lunga e si opera da solo

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un, Graham Smith , ingegnere inglese, avevadi unurgente e si è messo inma quando si è reso conto che laeraha preso una decisione incredibile:rsi da. L’15 anni prima era statoto all’intestino ma gli erano rimasti dei punti sporgenti che dopo tanti anni gli davano molto fastidio. Poiché l’idea di aspettare ancora molto tempo non la sopportava, ha deciso che l’unica soluzione era quella dirsi da. Per l’ha usato degli strumenti da dentista che un amico, appunto dentista, gli ha prestato modificandoli per l’uso che gli serviva e, essendo un ingegnere, per lui non è stato complicato. Ma è lui stesso che non consiglia ad altri ciò che ha fatto lui , infatti ha così dichiarato: “Sono un ingegnere, so quindi fare alcune cose che altri non saprebbero. Ovviamente ...

PietroGrasso : Francesco Saverio #Borrelli, era un uomo gentile ed eticamente irreprensibile, un magistrato fermo e rigoroso. Anch… - SanOscarRomero1 : RT @EroStraniero: Per il cristiano nessun uomo è estraneo, ogni uomo è sempre il prossimo che ci troviamo davanti e che di noi ha estremame… - AntonioCacciol4 : RT @EroStraniero: Per il cristiano nessun uomo è estraneo, ogni uomo è sempre il prossimo che ci troviamo davanti e che di noi ha estremame… -