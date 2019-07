Cuneo | due alpinisti francesi bloccati sul Monviso dalla nebbia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Duesonoa causa dellasulla cresta est del, in provincia di. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, allertato dagli stessi, che sono illesi ma incapaci di proseguire e di fornire indicazioni precise sulla loro localizzazione. A causa del maltempo non può decollare l’elicottero, ma le segnalazioni provenienti dai tecnici in loco indicano un miglioramento atteso nel pomeriggio. Ai dispersi è stato consigliato di non muoversi da dove si trovano e i tecnici del soccorso alpino sono già operativi pronti a intervenire in attesa della prima schiarita. L'articolo, duesulMeteo Web.

