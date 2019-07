Juventus | Rabiot dopo il ko contro il Tottenham | “in difficoltà nel primo tempo | ho

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) “Nel complesso e’ stata una buona partita. Siamo stati piu’ in difficolta’ nel, ma eravamoun’ottima squadra, che e’ molto piu’ avanti di noi dal punto di vista della preparazione fisica. Nel secondoabbiamo toccato piu’ la palla e giocato piu’ di squadra, e siamo migliorati anche grazie ai gol. E’ stata la prima partita, quindi c’e’ molto da lavorare”. Sono le dichiarazioni di Adrienla sconfitta per 3-2 dellailnell’International Champions Cup. “Fisicamente ho bisogno di crescere, pero’ per essere la prima partita mi sono sentito bene. Mi sono trovato molto bene con i compagni e per la posizione in campo. Ci stiamo capendo molto bene all’interno della squadra e con il mister”. Gol Kane, l’attaccante segna da ...

