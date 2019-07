quotidianodiragusa

(Di sabato 20 luglio 2019) Nella prima tappa pirenaica trionfa. Tutti insieme all'arrivo, staccati di oltre 9 minuti, i "big" del Tour

quotidianodirg : Sui Pirenei vince Simon Yates, Alaphilippe ancora in giallo - GIUSPEDU : RT @sportface2016: #TourdeFrance Ecco quando e come seguire la quindicesima tappa, l'ultima sui Pirenei - sportface2016 : #TourdeFrance Ecco quando e come seguire la quindicesima tappa, l'ultima sui Pirenei -