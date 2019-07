Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile | Garozzo e Cassarà si sfidano per un posto nei

Fonte : sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019) I due azzurri si affronteranno negli ottavi di finale per unnei quarti, mentre Avola non è riuscito a superare il sudcoreano Dongsu Ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale del tabellone diaidi, in corso di svolgimento a Budapest. Danielee Andreasi ritroveranno uno di fronte all’altro in pedana nel pomeriggio, contendendosi unper i quarti di finale. Il campione olimpico ha battuto 15-6 l’olandese Daniel Giacon, dominando l’assalto senza lasciare scampo al proprio avversario. Successo semplice anche per Andrea, riuscito a stendere 15-7 il francese Maxime Pauty. Eliminato infine Giorgio Avola, sconfitto dal sudcoreano Kim Dongsu con il punteggio di 15-11.L'articolosiper unnei quarti, out Avola sembra essere il ...

