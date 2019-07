Doppio colpo per la Federazione Africana | Eto’o e Drogba nuovi collaboratori ufficiali

Juve Stabia - Doppio colpo in entrata per le Vespe : Mallamo ed Elia : S. S. Juve Stabia rende noto che sono stati raggiunti gli accordi per il trasferimento, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, del centrocampista Alessandro Mallamo e dell’esterno d’attacco Salvatore Elia, entrambi classe ’99, provenienti della Società Atalanta Bergamasca Calcio. Alessandro Mallamo con la maglia nerazzurra ha totalizzato oltre venti presenze, realizzando cinque reti, nel Campionato di ...

Calciomercato - le ultime trattative : il punto sulla Fiorentina - nome nuovo per la Lazio - Doppio colpo Lecce : Calciomercato – Novità importanti di Calciomercato. Accordo trovato tra Cagliari e Inter per Barella. Ore decisive per il futuro di Jordan Veretout: il centrocampista francese, attualmente in ritiro con la Fiorentina in Trentino a Moena, è sempre più vicino al Milan. Roma e Napoli, al momento, appaiono più defilate. I viola chiedono solo cash e non contropartite: 25 milioni la cifra minima. Intanto continuano i colloqui con ...

Tour de France 2019 - risultato terza tappa : colpo Doppio di Julian Alaphilippe! Vittoria in solitaria e maglia gialla per il francese : Era il corridore più atteso e non ha deluso le aspettative, imponendosi con un altro numero da vero fuoriclasse. Julian Alaphilippe fa doppietta nella terza tappa del Tour de France 2019, trionfando in solitaria sul traguardo di Épernay e conquistando anche la maglia gialla. Il 27enne della Deceuninck-Quick Step manda in estasi i tifosi Francesi grazie ad un’azione solitaria partita a oltre 15 km dal traguardo, che gli permette di mettere subito ...

Classifica Tour de France 2019 - terza tappa : colpo Doppio - Julian Alaphilippe in Maglia Gialla! : Il Tour de France 2019 dopo una due giorni in Belgio torna in madre patria e subito un transalpino ad esaltarsi nella terza tappa: Julian Alaphilippe vola in solitaria verso il traguardo di Èpernay e centra il colpo doppio. Per lui successo e anche Maglia Gialla. È il fenomeno d’Oltralpe il nuovo leader della Grande Boucle. Andiamo a scoprire la Classifica generale aggiornata. terza tappa Tour de France 2019: Classifica generale 1 Julian ...

James Rodriguez e Icardi - Gazzetta : Napoli pronto a chiudere il Doppio colpo! Il piano di ADL : James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per il possibile doppio colpo il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare ...

Mercato NBA – I Lakers sognano il Doppio colpo : Kawhi Leonard si porta dietro Danny Green : Kawhi Leonard e Danny Green giocheranno con grande probabilità nella stessa squadra, come da 8 anni a questa parte: i Lakers sognano il doppio colpo Kawhi Leonard non è famoso per essere una persona capace di intrattenere ‘caldi’ rapporti umani, ma il legame che lo lega a Danny Green va oltre il semplice basket. I due sono stati nella stessa squadra per 8 anni, prima agli Spurs e poi ai Raptors, vincendo due anelli insieme. Ad oggi ...

Calciomercato - le ultime trattative : Joao Pedro lascia il Cagliari - Doppio colpo Sassuolo - via Gervinho : Il Calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League. doppio colpo per il Sassuolo di ...

Mercato Napoli - gli azzurri valutano il Doppio colpo - la situazione : La Gazzetta dello Sport ha rivelato l’intenzione del Napoli di piazzare il doppio colpo dalla Roma. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso informazioni su Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999, che ultimamente ha giocato il Mondiale Under 20 con la Nazionale Italiana. Il Napoli è una delle squadre più attive in sede di calcioMercato. Mentre continua la trattativa per James Rodriguez, è aperto anche il canale con la ...

Toninelli e Di Battista Doppio colpo ad Autostrade : Più trasparenza sui pedaggi e maggiore certezza sugli investimenti. Sulle tariffe autostradali si volta pagina: l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato definitivamente il nuovo sistema tariffario, teso a garantire trasparenza ed equità dei pedaggi, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Decisione cui plaudono i consumatori ma contro la quale ...

La Juventus starebbe studiando il Doppio colpo a centrocampo : Pogba vorrebbe tornare : Dopo aver scelto Maurizio Sarri come nuovo allenatore, adesso Fabio Paratici deve pensare al mercato. La dirigenza della Juventus, in particolare, vorrebbe mettere a segno due colpi a centrocampo. Infatti, dopo Aaron Ramsey, i bianconeri vorrebbero inserire nella loro mediana altri due importanti tasselli. I nomi scelti da Fabio Paratici sono quelli di Adrien Rabiot e Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United avrebbe espresso ...

Mercato Juventus - non solo Rabiot : Doppio colpo in difesa e attacco! : Mercato Juventus- Il Mercato della Juventus si prepara ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come evidenziato in mattinata, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Rabiot. Il centrocampista francese, svincolato dal PSG, firmerà un contratto da circa 7 milioni di euro l’anno fino al 2024. Non solo Rabiot, la […] More

Ciclismo – Giro di Svizzera : Doppio colpo di Sagan - lo slovacco si prende la 3ª tappa e la maglia di leader : Il corridore della Bora ha tagliato per primo il traguardo di Morat, battendo allo sprint Viviani e Degenkolb Peter Sagan è il nuovo leader del Giro di Svizzera, il corridore della Bora vince la terza tappa e sale in vetta, sfilando la maglia gialla al danese Kasper Asgreen (Deceuninck). Grande prestazione dello slovacco nella frazione di 162 km conclusa a Morat, la galoppata degli ultimi metri non lascia scampo a Elia Viviani ...

Mercato Juventus - blitz di Nedved da Raiola : possibile Doppio colpo : Mercato Juventus – Si muove Pavel Nedved: il vicepresidente della Juventus ha compiuto ieri un blitz a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. Lo riferisce ‘TuttoSport’ secondo cui la società bianconera ha giocato la carta degli ottimi rapporti tra i due (Raiola è stato il procuratore di Nedved) per capire le possibilità di chiudere due operazioni. Leggi anche: Sarri Juventus, […] More

De Maggio annuncia : “Doppio colpo in attacco per il Napoli : non solo James Rodriguez - mi dicono che arriverà anche…” : De Maggio sul mercato in entrata del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, Walter DeMaggio giornalista e direttore è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe ...