Designated Survivor | 60 days | il remake coreano è meglio dell’originale

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Niccolò Sandroni ": 60", versione coreana della serie tv con Kiefer Sutherland, grazie all’ambientazione e a parallelismi con la realtà è più avvincente" è una serie tv targata prima ABC e poi Netflix, con protagonista Kiefer Sutherland. Inizialmente la storia raccontata in questa serie tv ebbe successo, perché raccontava le trame della politica a stelle e strisce con un tono diverso rispetto ad "House of Cards" e all'irriverente "Veep". Fondamentale per il suo successo di partenza è stato il colpo di scena, da cui il titolo, con un attentato che ha coinvolto tutte le cariche dello Stato ed ha portato il Ministro della Casa Tom Kirkman a diventare Presidente degli Stati Uniti d’America. Purtroppo per la serie, la dipendenza dal colpo di scena ha reso il pubblico preparato - e poi annoiato - dalla trama e dal ...

moorechett : Marquei como visto Designated Survivor - 1x20 - Bombshell - moorechett : Marquei como visto Designated Survivor - 1x19 - Misalliance - m_presser : COMO ASSIM DESIGNATED SURVIVOR COREIA???? HAHAHAHAHAHAHAHA -