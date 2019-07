W Radio Playa Rimini | un programma inutile che lascia dei rimpianti ...

W Radio Playa Rimini : la prima puntata in diretta : [live_placement] W Radio Playa Rimini è un programma in onda su Italia 1, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:10, condotto da Diletta Leotta e da Daniele Battaglia, con la partecipazione dei PanPers.W Radio Playa Rimini: la prima puntataprosegui la letturaW Radio Playa Rimini: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 15 luglio 2019 14:00.

W Radio Playa Rimini : la prima puntata in tempo reale dalle ore 14 : 10 : W Radio Playa Rimini è un programma in onda su Italia 1, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:10, condotto da Diletta Leotta e da Daniele Battaglia, con la partecipazione dei PanPers.W Radio Playa Rimini: la prima puntataprosegui la letturaW Radio Playa Rimini: la prima puntata in tempo reale dalle ore 14:10 pubblicato su TVBlog.it 15 luglio 2019 13:10.

W Radio Playa Rimini : la prima puntata in diretta dalle ore 14 : 10 : W Radio Playa Rimini è un programma in onda su Italia 1, da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:10, condotto da Diletta Leotta e da Daniele Battaglia, con la partecipazione dei PanPers.W Radio Playa Rimini: la prima puntataprosegui la letturaW Radio Playa Rimini: la prima puntata in diretta dalle ore 14:10 pubblicato su TVBlog.it 15 luglio 2019 06:10.

W Radio Playa - da oggi su Italia 1 con Diletta Leotta e Daniele Battaglia : W Radio Playa, da oggi, lunedì 15 luglio su Italia 1 alle 14:10, Diletta Leotta, Daniele Battaglia e i Panpers ci porteranno nel cuore dell’estate.W Radio Playa è il nuovo programma di Italia 1 che partirà da oggi alle 14:10 su Italia 1, e ci terrà compagnia ogni giorno – dal lunedì al venerdì – insieme a Diletta Leotta e Daniele Battaglia. La promessa è che il programma ci porterà nel cuore dell’estate.Diletta Leotta e Daniele ...

W Radio Playa : Diletta Leotta e Daniele Battaglia approdano nel pomeriggio di Italia 1 : Diletta Leotta e Daniele Battaglia - W Radio Playa Diletta Leotta e Daniele Battaglia diventano i volti del daytime estivo di Italia 1. I due conduttori, già voci a 105 Take Away su Radio 105, da domani – lunedì 15 luglio – saranno i protagonisti di W Radio Playa, nuova trasmissione quotidiana della durata di circa venti minuti. In onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 14.10, Diletta e Daniele accoglieranno nel loro studio ...