Scuola | modulo richiede etnia per nomadi | scoppia la polemica

Venezia - Scuola agli alunni : “Indicate nel modulo per l’iscrizione se siete rom” : La scuola, una elementare, chiede che l’alunno indichi nel modulo di iscrizione se è di etnia sinti, rom nomade o caminanti. Accade a Fossò, in provincia di Venezia. Come riporta il Gazzettino, il modulo consegnato ai genitori ha fatto scattare l’immediata polemica sostenuta dalle famiglie che si sono rivolte ad una associazione che fa capo a Rifondazione comunista, che a sua volta ha contattato i propri legali perché si tratterebbe di un ...