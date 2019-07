Mihajlovic in lacrime | «Ho la leucemia | ma la sconfiggerò per chi mi ama»

Mihajlovic in lacrime : «Ho la leucemia - mi fermo» : «Si può guarire e io la batterò» A Casteldebole annunciata conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic allenatore del Bologna. Da alcuni esami effettuati ho scoperto alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Dagli esami ho scoperto di avere una leucemia . Sono state le parole del serbo: «Sono pronto ad affrontare la malattia, sono sicuro di vincere questa sfida». «È stata una bella botta, sono stato chiuso in camera a riflettere per due ...

