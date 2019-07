Onore a Salvatore | eroe di El Alamein

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giannino Della Frattina Si sono abbassate solo ieri mattina le palpebre su occhi che a Elavevano visto l'eroico bersagliere italiano stupire quel soldato tedesco che aveva stupito il mondo. Parola del feldmaresciallo Rommel nella sua divisa coloniale. «Mancò la fortuna non il valore» è rimasto inciso sulla pietra a ricordare per sempre quegli eroi chiamati a combattere contro eserciti arrivati da tutto il mondo con strapotere di mezzi, armi ed equipaggiamenti. Non è morto giovane forse proprio perché al cielo era caroCavallo. E qui sulla terra il cielo (o gli dei, o nostro Signore, pensatela come volete) lo hanno lasciato fino ai 110 anni e qualche mese che ne facevano l'uomo più longevo d'Italia. Per essere per tutti noi esempio e sprone nelle nostre piccole battaglie del quotidiano che nulla hanno a che vedere con le gesta di quei giganti. Era nato ...

salvatore_tonti : @vocedellelotte Una sconfitta con onore, le classi popolari non hanno abbandonato Syriza e Tsipras, che con scelte… - salvatore_tonti : @RescueMed @giubberosse L'Italia non è l'Australia né la Libia; sono comunista, antimilitarista, ma confido nel sen… - salvatore_tonti : RT @CorradinoMineo: Tsipras perde il governo ma non l’onore. Le ragioni di una sconfitta (un’altra) della sinistra e i problemi che attendo… -