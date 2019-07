Ed Sheeran conferma il matrimonio con Cherry Seaborn | «Sì | è mia moglie»

vanityfair

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il grande amore di EdIl grande amore di EdIl grande amore di EdIl grande amore di EdDopo Heidi Klum e Tom Kaulitz, ecco ladi un altrovip già celebrato in segreto. Ede la fidanzata del liceosono marito eda qualche mese. Per l’esattezza il cantante britannico, 28 anni, e la coetanea sono andati a nozze lo scorso dicembre. Una cerimonia molto romantica e molto riservata, celebrata nella loro casa nel Suffolk, in Inghilterra, davanti a 40 ospiti, tra amici e familiari. A dare laè stato Ed, nel presentare il nuovo album, No.6 Collaborations Project. Nel rispondere a una domanda su uno dei suoi nuovi brani, Remember the Name, il cantante ha fatto riferimento a una strofa: Miaindossa il rosso, ma sta meglio senza il ...

Cristin97215062 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: @lorenzojova con “Nuova Era” si conferma al comando della Classifica Airplay Radio Settimanale @earonemusic Secondo po… -