Remothered | Tormented Fathers avrà un' edizione fisica in uscita a fine ottobre

(Di giovedì 11 luglio 2019) Pubblicato da Soedesco,un'inper PS4, Xbox One e Nintendo Switch proprio appena in tempo per la notte di Halloween. L'retail arriverà infatti il 312019, non poteva esserci data migliore per un gioco horror dopotutto.Come possiamo vedere,è un titolo indie realizzato da Chris Darril, il quale ha iniziato il progetto come titolo in 2D e col tempo ha acquisito sempre più fan fino a diventare di fama mondiale.Il gioco ci cala nei panni di Rosemary Reed, un'affascinante donna di 35 anni che raggiunge la casa di Richard Felton per indagare sulla misteriosa scomparsa di una ragazza di nome Celeste. Mentre si avvicina alla verità, si ritrova a combattere per la propria vita. Il gioco survival horror nudo e crudo, per cui se apprezzate il genere dategli pure un'occhiata.Leggi altro...

