“Pmi integrate in sistema fornitura più attente a digitalizzazione”

(Di giovedì 11 luglio 2019) Milano, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Il divario sulla digitalizzazione tra piccole e grandi aziende è un vecchio tema, ma quando una piccola realtà è inserita in una catena di valore, ed è quindi parte di una catena di, è evidente che è più stimolata a investire in innovazione tecnologica”. Così Andrea Bianchi, direttore Politiche industriali di Confindustria, ha commentato i dati della ‘EY Digital Manufacturing Maturity Index 2019″, l’indagine di EY sullo stato di digitalizzazione delle aziende manifatturiere italiane, presentata oggi a Milano.Tra i risultati della ricerca c’è infatti il divario tra piccole e grandi aziende nell’utilizzo di tecnologie innovative. Il 70% delle grandi aziende ha un piano di sviluppo definito e ha introdotto all’interno dell’azienda tecnologie innovative e di industria 4.0, sfruttando anche ...

