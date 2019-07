Cancro | le bevande zuccherate possono aumentare il rischio di ammalarsi | la ricerca

Uno studio francese ha associato le bevande zuccherine al rischio Cancro : Attenzione alle bevande zuccherine: succhi di frutta e bibite gassate potrebbero aumentare il rischio di cancro. A sostenerlo è uno studio dell'università Sorbona di Parigi, pubblicato sul British Medical Journal, che ha seguito oltre 100 mila persone per 5 anni. Il consumo di bevande zuccherine è aumentato in tutto il mondo negli ultimi decenni ed è stato collegato a un maggiore rischio di obesità, riconosciuta a sua volta come un fattore ...