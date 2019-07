Vertice sull' immigrazione | la grana della Marina

Altra fumata nera sulle autonomie regionali - il prossimo Vertice l'11 luglio : Un ennesimo rinvio. Altra fumata nera. Anche nella giornata di ieri il governo non è riuscito a giungere ad un'intesa sull'autonomia regionale differenziata. Il vertice di Palazzo Chigi si è concluso dopo tre ore e mezza con un altro rinvio: la prossima riunione si terrà giovedì 11 luglio alle ore 8.30. Dal fronte Movimento 5 Stelle ci sarebbero ancora troppe perplessità: non si è riusciti a trovare un accordo sul costo medio, sul Vas, sulla ...

Fumata nera al Vertice sull'autonomia. Nuovo incontro giovedì : Si tratta ancora. Il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi si conclude, dopo oltre tre ore, con un Nuovo rinvio: Conte, i due vice e i ministri interessati si riaggiorneranno giovedì mattina alle 8.30. Benché il dialogo proceda in un “clima positivo”, di fatto anche oggi non esce un testo definitivo sull’autonomia differenziata. Dal fronte M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, tanti ancora i nodi da ...

Autonomia - Vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia. Salvini : qui per torvare accordo : Via a Palazzo Chigi al vertice sulla Autonomia differenziata. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di...

Ex Ilva - Vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...

Vertice sulle autonomie - tutto rinviato all'8 luglio : Aggiornamento - tutto rimandato all'8 luglio per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del testo presentato dalla Lega sulle autonomie regionali. Nella prima ora di lavoro i ministri hanno discusso il tema delle risorse e di un meccanismo che non porti squilibri tra Nord e Sud, poi si sono soffermati su competenze e deleghe e hanno raggiunto un'intesa di massima su un fondo di perequazione, che permetta di raccogliere ...

Ue - fumata nera sulle nomine : Vertice il 30. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. Colloquio con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...

Conte : "Resto solo se mi convincono"Salvini : "Serve coraggio o salta tutto" Ora il Vertice sulla trattativa con la Ue : Conte: "In Europa con una voce sola, sto qui se mi convincono". Salvini: "Multa all'Italia? Assurdo"

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani Vertice sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Vertice tra Conte - Di Maio e Salvini a Palazzo Chigi - è alta tensione sull'Ue : L'atteso Vertice a tre per chiarirsi e ripartire rischia di essere il terreno di scontro tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista del negoziato con...

Attesa per il Vertice di governo - tensione sulla Manovra. Salvini : «Io non la tiro in lungo» : Attesa per il vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, previsto stasera. Sfidare Bruxelles sulla procedura d'infrazione, dice il premier, può fare male all'Italia e...

Vertice a tre - Conte prova a convincere i vice sulla manovra per far quadrare i conti : Il Vertice non è stato ancora fissato, ma è certo che Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si vedranno tra stasera e, più probabilmente, domani mattina prima del Consiglio dei ministri. Sarà un incontro che dovrebbe servire a rilanciare il governo dopo la ritrovata sintonia tra i due vicepremier e il riconoscimento della nuova forza elett...

Di Maio chiede un Vertice già domani - "cede" sulla revisione dei vincoli Ue per la flat tax : Luigi Di Maio chiede già “domani” un vertice di Governo per riprendere quel cammino di leale collaborazione invocato da Giuseppe Conte. Su Facebook, il leader M5S apre ad alcune richieste della Lega, come la flat tax e la revisione dei vincoli europei, ma chiede che “finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle”.“Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre ...

Giallo sulla lettera alla Ue : il Tesoro smentisce le anticipazioni - M5S chiede Vertice con Conte - Tria e Lega : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...