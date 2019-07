“M5s e Lega? Un’alleanza strutturale” Così abortisce l’intesa tra Fico e il Pd

ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma. Quegli abbozzi primordiali di possibili intese tra M5s e Pd, gli stessi a cui forse il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora ha provato a dare sostanza con una improvvida intervista, abortiscono a metà pomeriggio nel mezzo del Transatlantico, nella voce riflessiva di Emilio Carelli. “Ma

TeresaBellanova : #Ellekappa riassume tutto perfettamente. Le origini dell’odio nei confronti delle donne. Tra #M5s e #Lega non c’è… - ivanscalfarotto : Comunque in Comitato #Schengen, competente sulle migrazioni interne ed esterne, #Lega e #M5S filano d’amore e d’acc… - raffaellapaita : Commissione trasporti alle 930 convocata per audizione dell’autorità garante della concorrenza e del mercato. Pres… -