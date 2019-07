Caos rifiuti | ma quando tornerà pulita Roma?

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Quanto tempo dovrà passare prima che le strade della Capitale tornino a essere pulite? Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dato alla sindaca Virginia Raggi 20 giorni per risolvere l’emergenza. Mentre per i nuovi vertici di Ama, la municipalizzatana dei, non si uscirà dalla crisi prima di Natale. Per Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, la città eterna invece è in un vicolo cieco: «A luglio ala produzione giornaliera diraggiunge il suo culmine superando le 4700 tonnellate, mentre nella seconda metà di agosto cala fino ad attestarsi attorno alle 3 mila tonnellate. Tra un mese perciò la situazione dovrebbe cominciare lentamente a migliorare. Ma se non verranno realizzati nuovi impianti, a dicembrela produzione diriprenderà ad aumentare la Capitale sarà di nuovo in emergenza». Dopo l’allarme dei medici («siamo al rischio ...

