ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Stimolato da un commentatore che, in sede di discussione del mio ultimo post dedicato a Carola e Salvini, mi chiedeva di occuparmi deidella, voglio dedicare qualche considerazione all’argomento, se possibile in un’ottica più generale. Bisogna prima di tutto augurarsi che idellavincano la loro battaglia e che si eviti una nuova spoliazione del Mezzogiorno e del territorio napoletano in particolare che si vedrebbero privati di un importante presidio industriale. Bisogna anche solidarizzare in tutti i modi possibili a tale fine. Ma non si tratta di un caso isolato: la vicenda di questa azienda, al pari di numerosi altri, pone una problematica di enorme importanza, che è quella delle politiche industriali del nostro Paese. Per potere mettere in campo una politica industriale effettiva, volta a garantire posti di lavoro e patrimonio ...

Noovyis : (Mi chiedono di parlare di Whirlpool. Io rispondo con i diritti di lavoratori e migranti) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Mi chiedono di parlare di Whirlpool. Io rispondo con i diritti di lavoratori e migranti - erregi69 : Mi chiedono di parlare di Whirlpool. Io rispondo con i diritti di lavoratori e migranti -