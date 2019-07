India | autobus cade in un fossato | 29 morti ...

Autobus in un fossato - 29 morti in India : 7.35 Almeno 29 persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite nel nord dell'India quando l'Autobus su cui viaggiavano si è rovesciato finendo un fossato. La maggior parte dei passeggeri dormiva al momento dell'incidente sulla superstrada Yamuna Expressway, vicino ad Agra, nell'Uttar Pradesh. L'Autobus, a due piani con una cinquantina di persone a bordo, era diretto a New Delhi. E' stata aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente.

