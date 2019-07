Meteo | nubifragi a Massa-Carrara | “Rimanete in casa e non mettetevi in auto”

Meteo - pesantissima allerta Estofex per il Nord-Est : weekend da incubo con tornado - grandine - vento e nubifragi : allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) conferma la grande minaccia maltempo sul Nord Italia, innalzando il livello di allerta che aveva emesso ieri. Per la giornata odierna, infatti, il livello di allerta per il Nord-Est italiano e l’Austria meridionale è 3, principalmente per grandine di grandi dimensioni e in misura minore per forti raffiche di vento. Inoltre, al Nord-Est sono possibili anche tornado. Livello 1 e 2 per ...

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Meteo luglio - temporali da lunedì : possibili nubifragi e grandine al Nord : L'Anticiclone africano sta iniziando a mostrare deboli segnali di cedimento e con la nuova settimana arriveranno i primi temporali. Il caldo di questi giorni ha caricato l'atmosfera di tanta energia e i temporali che si potranno sviluppare potranno risultare molto intensi con pericolo di nubifragi e grandine.

Maltempo - la situazione Meteo migliora in Lombardia dopo i nubifragi di stamattina : Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, la nuvolosità rimane diffusa, in graduale dissolvimento verso il tardo pomeriggio e la sera, salvo addensamenti sui rilievi e parte della pianura orientale. Precipitazioni da deboli a ...

Maltempo al Nord - nubifragio a Milano Allarme frane nel Torinese Video|Meteo : Rovesci sparsi e temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia, Lazio e Abruzzo. A Baranzate auto intrappolata in un sottopasso: salva una donna

Bomba d'acqua a Milano - maltempo : temporali e nubifragi/ E' allerta Meteo arancione : Bomba d'acqua a Milano, maltempo con forti temporali e nubifragi. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione per oggi

Allerta Meteo - Estofex lancia un allarme pesantissimo : rischio di tornado - grandine molto grande - nubifragi e alluvioni lampo al Nord : Allerta Meteo – Sono ore di forte maltempo al Nord. Dopo il violento nubifragio e le forti grandinate che ieri hanno colpito Torino e le aree circostanti, oltre ai danni gravissimi, purtroppo arriva anche la notizia di una vittima. Stamattina, nubifragio e grandinata anche su Milano. E il maltempo incombe ancora molto minaccioso sulle regioni settentrionali dell’Italia e molte altre zone dell’Europa orientale. In particolare, per una piccola ...

Meteo - grandine e nubifragi al Nord : a Torino temporale record fa 1 morto - tutte le città a rischio : Il maltempo continua a flagellare le regioni del Nord Italia: a Torino, dopo il nubifragio delle scorse ore, un uomo è morto e numerosi disagi sono stati segnalati al traffico. Temporali previsti anche oggi su gran parte del Settentrione, in particolare su Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta. Ma già da domani, domenica 23 giugno, torna il caldo torrido.

