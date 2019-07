De Ligt alla Juve | Kean possibile jolly per l’Ajax

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Trattativa in frenata tra Ajax entus per Matthijs De: a sbloccarla potrebbe essere l'inserimento di Moiseche piace ai 'Lancieri'.

Lantus si è vista respingere la prima offerta recapitata all'Ajax per Matthijs De: rifiutati 55 milioni più 10 di bonus, i 'Lancieri' ne chiedono almeno 75 e attendono una nuova proposta.Rallentamento che il Barcellona spera di sfruttare per tornare clamorosamente in corsa: i blaugrana si erano tirati fuori per via delle eccessive richieste di Mino Raiola che aveva trovato l'accordo sull'ingaggio con i campioni d'Italia. Ma non basta.Per questo i bianconeri potrebbero giocarsi l'asso nella manica che corrisponde a Moise, già ricercato dagli olandesi alcune settimane fa. Come riferito da 'Il Corriere dello Sport', non si tratterebbe di un ...

