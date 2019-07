Così un senegalese ha trasformato la vita di due commesse in un incubo di molestie

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Federico Garau Lo straniero, con una lunga lista di precedenti alle spalle, è irregolare sul territorio nazionale dal 2018: allora fu rispedita al mittente la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari Ha scavalcato il bancone di un locale di Cagliari, afferrato per il braccio una dipendente che da tempo molestava e l'ha minacciata di morte. Per questo motivo, durante la notte di venerdì, gli agenti della questura del capoluogo sardo hanno tratto in arresto un pregiudicato clandestinodi 28 anni, accusandolo di minacce aggravate ed atti persecutori. Secondo il racconto fornito da due dipendenti, lo straniero da tempo le perseguitava, stazionando quotidianamente davanti alle vetrine del negozio ed osservandole con insistenza. Spesso, inoltre, il 28enne decideva di compiere il passo successivo, entrando all'interno del locale ed apostrofando entrambe in ...