La prova del cuoco | tagliata Elisa Isoardi | indiscrezione-Rai | brutte notizie per la

Procedura infrazione Italia stop : Ue approva i conti del governo : Procedura infrazione Italia stop: Ue approva i conti del governo La promessa di un aggiustamento strutturale nella manovra di bilancio del 2020 salva il governo dalla Procedura d’infrazione. Finisce la telenovela che ci accompagnava ormai da qualche mese. La Commissione uscente considerò opportuno valutare una Procedura d’infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia e, da allora, i rapporti tra Roma e Bruxelles ...

Approvato grazie a minoranza bilancio del Comune di Chieti - Di Primio lascia FI : Chieti - Con 11 voti a favore e 10 contrari, assente l'intero gruppo di Forza Italia che non ha partecipato alla seduta (ma nella maggioranza di centrodestra vi sono state anche anche altre defezioni) il Consiglio comunale di Chieti ha Approvato il bilancio di previsione e il Dup, documento unico di programmazione. Il sindaco Umberto Di Primio, che ha annunciato l'uscita da Fi, manterrà in piedi, fino al prossimo 7 luglio quando ...

Conte approva le nuove nomine ai vertici dell’Ue : “Noi alternativi al blocco franco – tedesco” : Giuseppe Conte si è detto soddisfatto del nuovo pacchetto di nomine presentate per i vertici dell'Ue tornando a rimarcare la sua opposizione per i candidati del pacchetto precostituito dal "blocco franco - tedesco". Ma chi sono quindi i nuovi protagonisti alla guida delle istituzioni dell'Unione europea?Continua a leggere

Approvato grazia a minoranza bilancio del Comune di Chieti - Di Primio lascia FI : Chieti - Con 11 voti a favore e 10 contrari, assente l'intero gruppo di Forza Italia che non ha partecipato alla seduta (ma nella maggioranza di centrodestra vi sono state anche anche altre defezioni) il Consiglio comunale di Chieti ha Approvato il bilancio di previsione e il Dup, documento unico di programmazione. Il sindaco Umberto Di Primio, che ha annunciato l'uscita da Fi, manterrà in piedi, fino al prossimo 7 luglio quando ...

“Io ci ho provato”. GF. Daniele Del Moro - lo sfogo improvviso lascia senza parole : In tanti dopo il Grande Fratello 16 si stanno domandando se tra Daniele del Moro e Martina Nasoni sia scattata una simpatia considerando quanto successo all’interno della casa. Del resto non è un segreto che Martina ha sempre avuto un debole per il ragazzo sia dentro che fuori la casa del GF 16 al punto da dichiarare: “Daniele mi è sempre piaciuto, continua a piacermi. Anzi, adesso sono moto più vicina a lui perché ci stiamo vivendo in modo ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : Mauro Nespoli parte bene ed è 7° in qualificazione - buona prova per Tonetta al femminile : Si è aperta questa mattina con le qualificazioni dell’arco olimpico la quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco a Berlino, in Germania. Sul campo di Tiro che ospiterà tra un anno il torneo di qualificazione olimpica globale, va in scena questa settimana l’ultima prova di Coppa del Mondo prima delle Finali di Mosca, in programma il 6-7 settembre. L’Italia del ricurvo conferma solo Mauro Nespoli (unico ...

Il governo approva il decreto contro la procedura dell'infrazione : In Italia Il governo “congela” i risparmi di Quota 100 e reddito di cittadinanza. Il Cdm ha approvato un decreto legge per migliorare la finanza pubblica in vista di una possibile procedura d’infrazione dell’Ue. Le risorse bloccate sono pari a circa 1,5 miliardi di euro. Mattarella si è schierato co

Bilancio - il Cdm approva l'assestamento : congelati i risparmi del Reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il consiglio dei ministri ha approvato l'assestamento di Bilancio per evitare la procedura per deficit eccessivo. Il governo ha anche varato un decreto legge per congelare i risparmi di Reddito di cittadinanza e Quota 100. Il decreto risolve il nodo della contabilizzazione dei risparmi che sono emer

Uomini e donne - Rocco Fredella fidanzato con Doriana : la prova - ha sempre preso in giro Gemma Galgani : Come si vede in un ghiotto servizio fotografico sul settimanale DiPiù, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e donne ha ritrovato la serenità. Rocco - si legge su Gossip e Tv, avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di es

Ponte Morandi - il video mai visto del crollo : «È la prova regina» : È stato consegnato ai consulenti degli indagati il video mai visto prima della Ferrometal, l'azienda di Campi che ha ripreso da vicino il crollo del Ponte Morandi lo scorso 14...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi cerca concorrenti : come partecipare : Elisa Isoardi al lavoro per la nuova edizione de La prova del cuoco. Casting concorrenti: come partecipare Mancano poco più di due mesi al ritorno de La prova del cuoco, la cui nuova edizione dovrebbe partire (salvo cambiamenti) lunedì 9 settembre. E da qualche settimana, come aveva anticipato Elisa Isoardi stessa in diretta nelle ultime puntate dell’edizione conclusasi il 31 maggio scorso, si sono riaperti i casting per la ricerca di ...

Cavalli - approvato il rilancio del marchio per oltre 100 milioni : Un progetto di rilancio del marchio e di rimborso dei creditori complessivamente superiore ai 100 milioni di euro. È questo il piano per la Roberto Cavalli del gruppo di...

Campionati Italiani Ciclismo 2019 – Viviani difende il titolo : percorso - altimetria e favoriti della prova su strada : L’edizione numero 119 dei Campionati Italiani di Ciclismo andrà in scena domani sulle strade emiliane: ecco percorso, altimetria e favoriti La 119ª edizione dei Campionati Italiani di Ciclismo è iniziata con la vittoria nella prova a cronometro di Filippo Ganna e, nella giornata di domani, continuerà con la tanto attesa prova su strada. Massimo Paolone/LaPresse percorso lungo e impegnativo quello previsto per quest’anno, un ...

Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate - pubblicato il diario della prova oggettiva attitudinale : Il 28 Giugno 2019 è uscito sul sito ufficiale dell’Ente l’avviso contenente il diario della prova oggettiva attitudinale per il Concorso 510 funzionari Agenzia delle Entrate. Il 29 marzo e il 3 maggio scorso sono stati pubblicati gli avvisi in cui veniva comunicata ai soli candidati della Valle d’Aosta e della Provincia di Bolzano la data e la sede della prova, mentre per tutti gli altri l’appuntamento è stato ...