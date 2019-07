Fuochi d’artificio e un doodle sul baseball oggi 4 luglio su Google

tuttoandroid

(Di giovedì 4 luglio 2019) La ricerca di "fireworks" oppure "Fourth of July" nella Ricercasu desktop o dispositivo mobile riempirà il vostro schermo con uno spettacolo did'artificio, mentre una temaoffrirà agli utenti degli Stati Uniti in un simpatico mini gioco. L'articolod’artificio e unsulsuproviene da TuttoAndroid.

emanuelaneri14 : RT @GuernseyJuliet: Ancora non mi pare vero. Svegliata (+o- ...) da una brezzolina gentile, dopo una notte senza climatizzatore o ventilato… - gherbitz : RT @GuernseyJuliet: Ancora non mi pare vero. Svegliata (+o- ...) da una brezzolina gentile, dopo una notte senza climatizzatore o ventilato… - moonlightnjallx : RT @nialltookme: Comunque oggi ho rivisto il video di Best Song Ever e quando Marcel espone l'idea per il film che devono fare e dice 'ci s… -