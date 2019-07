Paola Perego su Non Disturbare | “Commenti molto positivi” Gli ascolti

lanostratv

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Non, con: glidella prima puntata della seconda edizione Ha debuttato ieri, martedì 2 luglio 2019, in seconda serata su Rai1 la nuova edizione di Non, il programma estivo di, dedicato alle interviste di personaggi che si raccontano a cuore aperto nella suggestiva quanto insolita location di una camera d’albergo. E a seguire la prima puntata della seconda edizione di Nonsono stati quasi 700 mila telespettatori, con uno share compreso tra il 9 e il 10%. Anche la prima puntata di Nondell’anno scorso ha debuttato con un buon 10% di share circa (con ospiti Simona Ventura e Carolyn Smith). Dati positivi, quelli ottenuti da Nonieri sera, per la fascia oraria della seconda serata, soprattutto in considerazione del fatto che il telefilm The Resident, trasmesso in prima serata, ha avuto un ...

GIOURSO : RT @MasterAb88: Parte male Paola Perego: #NonDisturbare senza concorrenza non vede la doppia cifra e si ferma al 9,4% #ascoltitv https://t.… - MasterAb88 : Parte male Paola Perego: #NonDisturbare senza concorrenza non vede la doppia cifra e si ferma al 9,4% #ascoltitv - Sosfigatto : RT @alessian_1994: Lorella Cuccarini e Paola Perego si sono fatte un livido colpa di una buca a Roma,e pur di mettere in cattiva luce la #R… -