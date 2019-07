Lecce | violento scontro sulla strada provinciale | muore un 52enne

Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un bruttissimo incidentele si è verificato ieri, nel primo pomeriggio, in provincia di, precisamenteche collega Taviano a Casarano, due paesini dell'hinterland. Per cause ancora tutte ancora in corso di accertamento due veicoli, una Fiat Palio, condotta da un, Lorenzo Abatelillo, e una Opel Zafira, alla cui guida c'era un ragazzo di 27 anni che stava andando al lavoro, si sono scontrate. Ad avere la peggio, nelimpatto, è stato proprio il, che era residente a Taviano: purtroppo le ferite riportate durante il terribile urto erano molto gravi, e per questo la vittima è spirata quasi subito. Immediato l'intervento dei soccorritori, che in pochi minuti sono giunti sul posto. Effettuati esami tossicologici A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, i quali hanno notato i veicoli incidentati fermi...

