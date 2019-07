Inter | il saluto social di Sensi al Sassuolo | “sarò per sempre uno di voi | siete stati

Inter - il saluto di Spalletti alla società e ai tifosi [FOTO] : Luciano Spalletti saluta l’ Inter e i suoi tifosi . Dopo l’esonero, il tecnico toscano ha scelto Instagram per inviare un messaggio alla tifoseria nerazzurra: ”Non è vero che spesso sono stato l’unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! tifosi forti”. Conte si presenta: “Ho scelto l’ Inter per la chiarezza del club” L’ex allenatore nerazzurro ha poi ringraziato anche Steven Zhang: ...

Inter nazionali d’Italia – Federer si ritira - il saluto a Roma è… al contrario : “mazie grille!” [FOTO] : Dopo i due match giocati ieri, Roger Federer ha deciso di ritira rsi dagli Internazionali d’Italia: problema fisico per lo svizzero che ha salutato Roma con un messaggio social davvero ‘particolare’ Roger Federer si è ritira to nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista svizzero ha speso troppe energie nella giornata di ieri, nella quale ha dovuto fare gli straordinari giocando due gare a causa ...

Inter nazionali d’Italia - Serena Williams parla ai tifosi dopo il ritiro : il saluto della campionessa a Roma : Serena Williams è stata costretta a fermarsi saltando la sfida con la sorella Venus in quel di Roma agli Internazionali d’Italia Serena Williams si è ritirata dagli Internazionali Bnl d’Italia. La 37enne tennista statunitense, che avrebbe dovuto affrontare al secondo turno la sorella Venus, è stata costretta ad abbandonare il torneo per il riacutizzarsi di un infortunio al ginocchio sinistro. “Devo fermarmi al causa di un ...

Fiorello - l'Interista che non t'aspetti in tribuna per Roma-Juve : saluto a Francesco Totti : In uno stadio Olimpico stracolmo, con record stagionale di presenze, anche la tribuna autorità è quella delle grandi occasioni per questo Roma-Juventus. Oltre ai tifosi Vip che sono...