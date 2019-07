Le lezioni di vita che abbiamo imparato nei nostri primi 30 anni – parte #5

Civitavecchia - Lega diventa ambientalista nella città del carbone e vince le elezioni. Ma Salvini non rinuncia al combustibile : A Civitavecchia, nella città del carbone, la Lega si mette il vestito ambientalista e alle amministrative batte un Pd piuttosto ambiguo sul destino della centrale Enel. Solo che ora il neo sindaco del Carroccio, Ernesto Tedesco, e la maggioranza che lo sostiene, finita la campagna elettorale dovranno confrontarsi con la linea nazionale di Matteo Salvini. Il quale, sull’argomento, ha già detto che “è finito il tempo dei ‘no’ a tutto”. ...

Ultime governo : Conte annuncia parole importanti - per Centinaio difficile evitare elezioni : Il giorno dopo la Festa della Repubblica rischia di essere un giorno importante per l'Italia, forse in negativo. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato che dovrà parlare alla Nazione, con l'incombenza di dover pronunciare parole molto importanti per i cittadini. Inevitabile che, fino al momento delle sue dichiarazioni, aleggerà sul futuro del governo una serie di ipotesi che, naturalmente, complice il clima non proprio idilliaco tra ...

Le lezioni di vita che abbiamo imparato nei nostri primi 30 anni – parte #4 : I momenti più belli sono quando ci mettiamo l'animaBisogna 'incarnare' le lezioni imparateTutto è amore, la sacra legge universaleLe nostre decisioni contano. Ogni secondoI vampiri energetici non vogliono aiutoA trent’anni non è successo niente di particolare. O forse sì. Hanno cominciato ad arrivare i primi acciacchi, il primo affanno su per le scale, il primo reflusso gastrico. A trent’anni ho cominciato a far fatica a finire ...

Elezioni europee - la canzone neomelodica che invita al voto. “Ue!” di Lorenzo Baglioni spiega l’Unione con ironia : Lorenzino D’Angelo, alias Lorenzo Baglioni, lancia oggi UE!, esempio unico di canzone didattica-neomelodica sulle istituzioni comunitarie e su come queste abbiano cambiato la vita di 500 milioni di cittadini europei. “Come si fa a raccontare, a spiegare, con sentimento, con passione l’Unione europea? C’è solamente un modo: la canzone neomelodica!”. Così Lorenzo Baglioni presenta UE!, la sua ultima creazione artistica, un pezzo concepito per ...

Elezioni : Greco - 'alleanza Pd-Fi? A Gela abbiamo evitato che Lega sfondasse' (2) : (AdnKronos) - Un modello, quello di Gela, che Greco non esclude possa esportato anche ad altre competizioni. "Saranno i leader politici a valutare se può essere una formula valida - sottolinea - Sicuramente lo è stata a livello comunale e non escludo che possa trovare favore anche in campo regionale

Elezioni : Greco - 'alleanza Pd-Fi? A Gela abbiamo evitato che Lega sfondasse' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Ha funzionato. La città ha capito. abbiamo messo in campo un'aggregazione di liste civiche e di forze politiche che hanno messo da parte gli interessi politici e partitici per il bene di questa città". Così il neo eletto sindaco di Gela Lucio Greco commenta all'Adnkro

Le Europee non saranno elezioni ma un referendum fra la vita e la morte - dice Salvini : "Il 26 maggio sarà un referendum, non saranno elezioni Europee. Sarà un referendum fra la vita e la morte, fra il futuro e il passato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiudendo il suo comizio a Sanremo. "I dati ad oggi dicono che 4 italiani su 10 non vanno a votare il 26 maggio, ma vanno al mare o in montagna o in campagna: io vi chiedo di fare fatica con me in questi 14 giorni, per cambiare l'Europa che ...