Serie C | in due ufficializzano i nuovi allenatori | Tedino va a Teramo | Di Donato ad Arezzo

(Di lunedì 1 luglio 2019) Due cambi in panchina inC. Oggi,edhanno infatti ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore. I primi hanno annunciato l’ingaggio di Bruno, che ha firmato per i prossimi due anni con opzione per il terzo. Verrà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 8 luglio, alle ore 16, presso la “Sala Conferenze” della Infosat Spa di Sant’Atto di. I toscani hanno invece annunciato l’arrivo di Daniele Di. Il neo tecnico ha firmato un contratto di un anno con opzione a favore della società per rinnovo automatico. “Certa di interpretare il pensiero della tifoseria amaranto la S.S.formula a mister Diil migliore in bocca al lupo!“.L'articoloC, in dueva a, DiadCalcioWeb.

