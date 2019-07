Corbo | “Insigne e Raiola un paradosso L’accoppiata Koulibaly-Manolas con in difetto”

forzazzurri

(Di lunedì 1 luglio 2019): “Insigne euncon in difetto”: “Insigne euncon in difetto”. L’ editorialista di Repubblica, commenta le operazioni del Napoli delle ultime ore e non solo. Di seguito quanto apparso su ‘Il Graffio’. “Il miglior calciatore napoletano rappresenta mercoledì il suo club al via dell’Universiade Napoli 2019. Per un giorno sarà con tutt’e due i piedi al San Paolo, il suo stadio. Subito dopo riprenderà la scomoda posizione che si è cercato. Il sinistro nel Napoli, il destro tornerà sul mercato. Intorno a lui gira tutto il futuro prossimo della squadra, con una serie di dubbi e calcoli. Osservando il suo campionato, Insigne è da mettere all’asta. Dopo le due partite in Nazionale con altrettanti gol, il discusso capitano è però da ...

infoitsport : IL GRAFFIO - Corbo: 'ADL mai così attento al mercato, deve prima risolvere i dubbi su Insigne e Allan, poi definirà… - sscalcionapoli1 : Corbo: “ADL mai così attento al mercato, deve prima risolvere i dubbi su Insigne e Allan, poi definirà l’acquisto d… - InterMagazine2 : IL GRAFFIO - Corbo: 'ADL mai così attento al mercato, deve prima risolvere i dubbi su Insigne e Allan, poi definirà… -