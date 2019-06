Sconfitte in campo | per le Azzurre un trionfo in tv e sui social

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) L’Italia femminile esce dal mondiale ai quarti di finale, battuta dall’Olanda davanti a 6,2 milioni di persone che hanno partecipato da casa alla partita giocata alle 15:00 di un pomeriggio afoso tanto in Italia quanto allo Stade du Hainaut di Valenciennes in Francia.La partita, trasmessa da Sky e dalla prima rete Rai, ha prodotto una quotad’ascolto complessiva del 44,7%. Quasi il 45% delle persone con il televisore acceso durante la partita si è sintonizzata su Italia-Olanda. Su Sky l’ascolto è stato di 939 mila individui, share: 6,8 per cento; su Rai Uno audience di 5,2 milioni e share del 37,9 per cento. In 504mila hanno visto la partita sulla piattaforma satellitare free di Tivùsat, dove si è registrata una quota d’ascolto del 44 per cento, superiore a quanto registrato singolarmente dalle altre piattaforme.Le donne hanno ...

