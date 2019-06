Iannone romantico con la De Lellis su IG | ' Porti il sole ovunque | non lo vedevo da anni'

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Giulia Dee Andreasono sicuramente una delle coppie più amate e seguite di quest'estate 2019. Per entrambi sembra essere proprio scoppiato l'amore ed i fan dell'influencer sono molto felici che la donna abbia ritrovato la sua serenità accanto al bel pilota. I due hanno iniziato a vivere la loro relazione alla luce delda poco, condividendo con i seguaci foto e video della loro vita insieme. Di recente si sono concessi una piccola vacanza in Sardegna insieme alla famiglia di lei. Soltanto poche ore fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una foto insieme all'ex della Rodriguez, con una didascalia molto dolce. Quest'ultimo ha poi commentato lo scatto in maniera romantica. Andreacon Giulia DeLa relazione trae la Desembra andare a gonfie vele, tanto che lei ha postato uno scatto che ritrae i due insieme e dove ...