Salvini su Sea Watch | Non sono naufraghi ma viaggi organizzati

La strategia di Salvini per evitare che ci siano altri casi Sea Watch : Mentre il capitano della Sea Watch, l'ormai famosa e confidenzialmente Carola, ha forzato il blocco navale imposto dal ministero dell'Interno, sfidando lo stesso titolare del dicastero, e si è attestata nello specchio antistante Lampedusa, il vicepremier Matteo Salvini ha elaborato una rapida strategia per far fronte all'immigrazione prossima ventura. Lo racconta il Corriere della Sera per la firma di Fiorenza Sarzanini. Si tratta di attuare ...

Sea Watch 3 - assist della procura alla ong e la rabbia di Salvini : retroscena - perché non sono entrati : Sea Watch 3, dopo aver forzato il blocco navale ed essersi portata davanti al porto di Lampedusa, ha trascorso una ulteriore notte in mare. Inizia il 15esimo giorno di braccio di ferro tra la ong capitanata dalla tedesca Carola Rackete e l'Italia, e il Viminale di Matteo Salvini. E nel frattempo fil

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : Carola Rackete, la giovane capitana della Sea Watch che ha appena infranto il divieto di Matteo Salvini decidendo di entrare in acque territoriali italiane e di dirigersi verso il porto di Lampedusa e che ora rischia una multa fino a 50.000 euro, non si è sempre occupata di soccorrere naufraghi nel Mediterraneo. Ha anche una laurea in Conservazione ambientale, ha studiato 5 lingue e per anni ha solcato i mari ghiacciati del Circolo Polare ...

Chi è Carola Rackete - il comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini : "Sbruffoncella", come l'ha definita Matteo Salvini, o "Vero capitano", come in funzione anti-salviniana la indicano i suoi sostenitori? Carola Rackete ha diviso nelle ultime 24 ore le due Italie che sui social si confrontano con toni aspri sull'azione della comandante della Sea Watch. L'hashtag che porta il suo nome è entrato rapidamente in tendenza generando moltissimi commenti. E nonostante sia al centro dell'attenzione e ...

Stallo Sea Watch - nella "guerra alle Ong" Salvini e Di Maio ritrovano l'armonia : Hanno trascorso un'altra notte in mare i 42 migranti salvati dalla nave che ha forzato il blocco e si è avvicinata al porto...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Sea Watch 3 a Lampedusa - ira Salvini - 27 giugno - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, giovedì 27 giugno 2019: caso Sea Watch 3, nave davanti al porto di Lampedusa. Salvini su tutte le furie.

Sea Watch 3 si spinge davanti al porto di Lampedusa | Salvini minaccia Bruxelles e chiede l'arresto di capitano ed equipaggio : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo". In corso controlli sulla nave

Sea Watch 3 - lite tra Salvini e Di Maio sulla gestione dei migranti : Mentre la nave che trasporta i migranti si ferma vicino alla costa italiana, la già tesissima giornata si è conclusa con un botta e risposta tra i leader politici. sulla Sea Watch 3 bisticciano i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nave della ong tedesca non ha rispettato il blocco e

Sea Watch arriva a Lampedusa - ignorato alt della Finanza. Salvini : «Non sbarca nessuno» : Sea Watch, così vicina, così lontana. Al quattordicesimo giorno in mezzo al mare, la terra è ormai ad un passo per i 42 migranti della Sea Watch 3. Ma non possono ancora...

Sea Watch - Salvini fuorilegge - non autorizzo sbarco : Sea Watch, Salvini:"La pazienza ha un limite. Ho appena parlato con il ministro degli Esteri, c'e' una nave che batte bandiera Olandese

Sea Watch - perché non è ancora finita. E Salvini sfida la Ue : "Non li riconosco" : "Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave e i passaporti dell'equipaggio e ora attendono istruzioni dai superiori. Io spero che facciano scendere presto i migranti soccorsi". Sono le parole di

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato il blocco. «Migranti esausti». Salvini : «Non scenderanno» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

Sea Watch 3 : chi è Carola Rackete - la capitana che ha sfidato 'il capitano' Salvini : Carola Rackete. 31 anni, è la capitana tedesca della nave Sea Watch 3 che oggi, sfidando il divieto del vice premier Matteo Salvini, ha forzato il blocco ed è entrata nelle acque territoriali italiane pronta a far sbarcare sull'isola di Lampedusa i 42 profughi che ha a bordo. Il nostro ministro dell’Interno l'ha definita solo una sbruffoncella che sta facendo politica sulla pelle degli immigrati ma, in realtà, il comandante Rackete. è tutto ...

